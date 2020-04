Nyöppningen av Simhallsbadet försenas ytterligare

Tanken var en renovering över sommaren. Det blev ett år. Men till månadsskiftet kan Simhallsbadet öppna igen – om inga nya läckor upptäcks och de sista kakelplattorna når Helsingborg i coronatider.

Simhallsbadet har varit stängt för renovering sedan förra sommaren. Nyöppningen av badet, som nu stått på Söder i 79 år, har fått skjutas på framtiden flera gånger av byggtekniska skäl. Det senaste beskedet var att Simhallsbadet skulle slå upp portarna i början av april, men leveransen av kakelplattor och nya läckage sköt upp det ännu en gång.

– I lilla bassängen saknas det kalkelplattor och byggarna har problem med leveransen på grund av corona, säger Hanna Ifvarsson, platschef på Actic som driver badet.

När den stora bassängen skulle fyllas med vatten efter renovering upptäcktes läckor i rör som behövde tätas.

– Det åtgärdas nu så den stora bassängen håller på att fyllas på. Vi är inne i det sista momentet och i nästa vecka ska vi kolla temperaturer och ta vattenprover som ska skickas på analys så att man sen kan bada i vattnet, säger Hanna Ifvarsson.

Anledningen till att badet stängde förra året var att den stora 25-metersbassängen läckte. Planen var att få skvalprännor och gångar runt bassängerna torra, tätade och omkaklade under sommaren. Men när kakelplattor plockades och avfuktare sattes in, kunde man konstatera betongen där under var blötare än befarat. Torktiden drog ut på tiden.

Öppningsdag flyttades från augusti till oktober till december och vidare fram till början av april i år. Men det höll inte.

– Planen är nu att vi kommer att spärra av den lilla bassängen tills den är klar.

Vågar du säga något öppningsdatum?

– Nej, vi har lärt oss att det är svårt. Vi hoppas att allt ska gå vägen med att fylla upp bassängen och att vi får svar på vattenvärdet. I månadsskiftet april-maj ska inte vara omöjligt, säger Hanna Ifvarsson.