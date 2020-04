One world-galan är i gång

Livestreamade One world: Together at home har nu dragit i gång. Lady Gaga påminde om det viktiga att hålla humöret uppe, och inledde därmed pärlbandet av stjärnor som deltar.

Pratshowvärdarna Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel och Stephen Colbert inledde sändningen med att hälsa välkomna, dra några skämt och påminna om att sändningen handlar om att öka medvetandet om coronaviruset och få alla tittare att hylla sjukvårdspersonal och stötta dem som drabbas – inte om att skänka pengar.