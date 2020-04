Semestrarna för vårdpersonal i fara

Fakta

Hittills är det bara intensivvården i region Stockholm som aktiverat krisavtalet, men fler kan bli aktuella.

Johan Bratt, chefläkare i region Stockholm, skriver:

"Just nu är det totalt fokus på att säkerställa att det finns kapacitet för det akuta vårdbehovet som nu finns kring covid-19. Det kan också hända att Region Stockholm kommer att behöva hjälpa andra regioner som ligger något senare i sjukdomsutvecklingen. De planer vi hade för att lösa bemanningen i hälso- och sjukvården i sommar tidigare är inte längre aktuella eftersom hela vården ställts om fullständigt sedan dess. Normalt sett kan vi förutse vilka vårdresurser vi sannolikt behöver under sommaren. Nu är läget ett helt annat och vi får planera så snart vi kan överblicka situationen. Vårdens medarbetare arbetar väldigt hårt just nu. Och har gjort det under en längre tid. Vi måste säkerställa att alla får tid för återhämtning samtidigt som vi kan ge den vård som krävs". Han konstaterar också att det kommer att vara brist på vårdpersonal under lång tid framöver.

I Västra Götland skriver presstjänsten:

"Situationen kring covid-19 är komplicerad och det är för tidigt att säga hur det blir. Att dra in redan beviljad semester är något helt annat och om det skulle hända, så måste det finnas synnerliga skäl för det. När förvaltningarna kommit längre i sin semesterplanering så kommer vi ha en bättre koncerngemensam överblick över bemanningssituationen i sommar"."

Region Östergötland uppger att:

"Planering genomförs så mycket som möjligt på vanligt sätt men är försenad på grund av det extraordinära läget. Vi följer det regelverk som finns för sommarsemester, så vi arbetar för att alla ska få semester under perioden juni-augusti".

Region Norrbotten skriver:

"Svårigheten för oss är att vi i nuläget inte vet hur sommaren kommer att gestalta sig. Vi fortsätter att planera för semester men vi är samtidigt tydliga med att dessa planer kan komma att förändras utifrån hur verkligheten blir".

Region Västerbotten skriver:

"I dag kan vi inte få en exakt bild av hur situationen kommer att se ut i sommar. Vi har den semesterplanering som är gjord innan covid-19 och vi ser nu över vilka förutsättningar som finns utifrån rådande läge då vi inte vet hur behovet av vård kommer att se ut".