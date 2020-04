Dagens viktigaste nyheter

Detta har hänt idag.

Sverige

Trängsel i utelivet oroar Tegnell

1 580 personer har avlidit i sviterna av covid-19 i Sverige. Det är en ökning med 40 personer senaste dygnet. Helgens rapporter om trängsel på uteserveringar och restauranger oroar statsepidemilog Anders Tegnell.

Läs också Trängsel i utelivet oroar Tegnell

Skåne

Nu börjar vårdpersonal coronatestas i Helsingborg

Idag måndag börjar Region Skåne testa sjukvårdspersonal för covid-19. Testerna görs först i Helsingborg och ska senare utvidgas till alla akutsjukhus i Skåne.

Läs också Nu börjar vårdpersonal coronatestas

Helsingborg

Advokatnotan för Drottninghögsmålet: 55 miljoner kronor

55,6 miljoner kronor. Det vill advokaterna som företrätt det så kallade Drottninghögsnätverket ha i ersättning av Helsingborgs tingsrätt. Men åklagaren i målet anser att flera av advokaterna tagit till i överkant.

Läs också Advokatnotan för Drottninghögsmålet: 55 miljoner

Skåne

Skåningarna återvinner mer under coronakrisen

Under Coronapandemin har besöken på Skånes återvinningscentraler ökat – särskilt under vardagar. Under påskveckan återvann skåningarna 654 ton mer skräp än under samma period förra året.

Läs också Skåningarna återvinner mer under coronakrisen

Ekonomi

Konkurs för Norwegianbolag – nästan 5 000 anställda berörs

Norwegians pilot- och kabinbolag i Sverige och Danmark ansöker om konkurs, enligt ett pressmeddelande från bolaget. Totalt berörs över 1 500 piloter och 3 100 kabinanställda.