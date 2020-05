Vanliga möten har blivit Walk and talk för Rotary Ängelholm-Bjäre. Ett sätt att även kunna stötta lokala restauranger, menar presidenten Pernilla Ingemarsdotter Christensen.

Pernilla Ingemarsdotter Christensen, president Rotary Ängelholm-Bjäre. Bild: Rotary

Ett sätt att kunna träffas under säkrare former och samtidigt bryta isoleringen för människor. Så tänker Rotary Ängelholm-Bjäre när de fortsätter sina möten, fast i annan form. De har nämligen börjat med så kallad Walk and talk.