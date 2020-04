Konstnären Siri Berg är död

Den svenska konstnären Siri Berg har avlidit i New York, skriver SVT Kulturnyheterna och citerar en dödsruna i New York Times. Siri Berg föddes i Stockholm 1921 och bosatte sig i New York 1940, vid 19 års ålder. Hon arbetade till att börja med inom modebranschen men började fokusera mer på sin konst och hennes första separatutställning ägde rum 1970.