Vårt klimat – vår miljö Spara

Skåningarna återvinner mer under coronakrisen

Uppsägningar, permitteringar och hemarbete. Under Coronapandemin har besöken på Skånes återvinningscentraler ökat – särskilt under vardagar. Under påskveckan återvann skåningarna 654 ton mer skräp än under samma period förra året.

Sofia Andersson är permitterad från jobbet som flygvärdinna och har därför passat på att rensa ut hemma inför en kommande flytt. Hon tog hjälp av pappa Björn Andersson under turen till återvinningscentralen. Bild: Lars Brundin – Hur många sådana här har man inte?