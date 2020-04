När kärleken blir kvar i hemlandet

”Alan Yang, producent och manusförfattare bakom de framgångsrika amerikanska komediserierna 'Parks & recreation' och 'Master of none', långfilmsdebuterar med ett Netflixproducerat, rätt klassiskt migrationsdrama. Här finns konflikten mellan en äldre generation som kämpat och kapslat in sorg och saknad, och en yngre som bär med sig en skugga av skuld och rotlöshet”, skriver Malin Krutmeijer om ”Tigertail”.

Tsi Ma och Yo-Hsing Fang i ”Tigertail”, som är baserad på regissören Alan Yangs egen pappas historia. Bild: Chen Hsiang Liu/Netflix