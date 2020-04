Komediserie med Ferrell och Rudd till Apple

Will Ferrell och Paul Rudd, som har spelat mot varandra i de två ”Anchorman”-filmerna, gör gemensam sak igen i den nya komediserien ”The shrink next door” som kommer att visas på strömningstjänsten Apple TV Plus.

Serien bygger på en podcast med samma namn, som i sin tur är baserad på verkliga händelser, och handlar om det inte helt professionella förhållandet mellan psykiatrikern Isaac Herschkopf (Rudd) och hans klient Martin Markowitz (Ferrell).

Över tid tar Herschkopf allt mer över Markowitz liv då han flyttar in i dennes hem och sedan även börjar styra hans familjeföretag.