Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Jag går sista året på naturvetenskapsprogrammet och jag som många andra sistaårselever vill ta studenten som andra generationer gjort före oss. Därför försöker vi som går sista året komma på lösningar för hur detta ska fungera utan fara för andra människors liv.

Vi är mycket väl medvetna om situationen idag och att det blir svårt med ett traditionellt firande men locket har lagts på med följden att firandet av våra tolv års slit ställts in. Ungdomar och föräldrar samlas idag just nu i denna stund i olika facebookgrupper där lösningar på problemet diskuteras. Bara de senaste dagarna har flera hundra inlägg delats i dessa grupper, där man lagt fram bra förslag på hur vi kan lösa denna situation. Även stora influencers har lagt sig i så engagemanget är stort.

Vi treor med flera anser att vår tillställning inte är olik någon annan. Idag är det tillåtet att handla på Ullared med flera hundra andra människor, ha stora köpcentrum öppna samt mataffärer där alla tar på allt och hostar hit och dit. Stora grundskolor är öppna där eleverna sitter uppemot 150 stycken samtidigt i matsalen. Det finns skolor där mer än 200 elever vistas ute samtidigt på en och samma skolgård.

Varför kan inte vi då få ha vårt utspring som också är utomhus? Med regler och restriktioner kan man begränsa så att antalet inte överstiger 200 personer samtidigt på samma skolgård. Reglerna som finns idag med att hålla avstånd, tvätta händer och liknande är vi mycket väl medvetna om och vi vill försöka anpassa oss efter detta på vår studentdag också.

Vi kan ha regler som till exempel max 5 anhöriga per elev och uppritade rutor utomhus som avgränsas med max 50 personer där givetvis mycket mellanrum skapas för att kunna hålla avstånd inom dessa. Vidare kan vi ha utspringet och sedan gå direkt upp på flaken för att strunta i fotografering och liknande på skolgården och sköta detta hemma istället. Jag och de andra jag pratat med ser inte varför detta inte skulle kunna vara en möjlig lösning. Sprid ut utspringen med längre mellanrum också så att människorna hinner flytta sig inför varje klass. Hur svårt är problemet egentligen för ifall man bara anstränger sig och planerar ordentligt så är allt möjligt. Vi ber om en dag i våra liv!

Vi som sistaårselever anser att det är konstigt att bara ställa in studenten. Smittar vi mer än högstadieelever som får samlas och ta avsked? Som det ser ut idag är det okej att shoppa på Ullared men inte att få fira studenten.

Allt är oklart i skolan just nu med slutprov och liknande. När sedan för att öka stressen ännu mer ställa in studenten gör att vi tappar all motivation. Man har inget att längta efter längre. Man kommer dessutom rakt in i arbetslösheten. Vår bal, student och studentresa kommer inte att bli av längre. Så snälla lyssna nu på oss, du beslutsfattare, och låt oss tillsammans hitta en lösning som är så lik en normal student som möjligt för det är vi värda efter tolv års slit i skolan.

Alma Malmborg