Amerikan gör mörk komedi av Palmemordet

Fakta

Är en komediserie om en grupp privatspanare kring Palmemordet och sänds i sex avsnitt i SVT.

Schiaffino Musarra spelar huvudrollen och har även skrivit manus. I övriga roller ses bland andra Alexander Karim, Olle Sarri, Anki Larsson och Sandra Andreis.

Serien regisseras av Patrik Eklund, som tidigare varit Oscarsnominerad för kortfilmen "I stället för abrakadabra".

Musarra är född och uppvuxen i Atlanta. Han har en svensk fru och han har bott i Sverige sedan 2006. Just nu arbetar han också på ett filmprojekt om amerikanska Vietnamdesertörer i Sverige. Han skissar även på en andra säsong av "We got this", men det är inte bestämt om serien får någon fortsättning.