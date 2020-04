Trots upprepade förmaningar från myndigheterna fortsätter många äldre att handla som vanligt i affären. När HD frågar varför svarar många att de inte vet hur man handlar på nätet och att de trots allt vill besöka en butik.

Här kommer en guide till hur du enklast får hem maten i Helsingborg och Höganäs.

I både Höganäs och Helsingborg finns flera sätt att få hem matvarorna, särskilt för den som är pensionär. Förutom att flera matbutiker erbjuder handling online och utkörning har flera nya initiativ tagits för att hjälpa de äldre.

Ica Skeppet i Nyhamnsläge reagerade snabbt när Folkhälsomyndigheten sa till 70-plussarna att hålla sig hemma. Butiken har tagit in extra personal på vardagar som plockar kundernas kassar.

– Vi har direkt från starten av corona-utbrottet hjälpt våra kunder. De som inte kan ta sig till butiken och hämta sina varor kör vi hem varorna till, säger butiksägaren Beatrice Samuelsson.

De hjälper alla och har inte satt någon åldersgräns.

– Våra kunder har inte valt att sitta i karantän och då måste vi göra allt för att hjälpa dem, säger Beatrice Samuelsson.

Både Höganäs kommun och Helsingborg tar hjälp av volontärer för att äldre och personer i riskgrupp ska kunna få hem livsmedel utan att besöka affären. I Höganäs är det frivilliga som anmält sig till kommunens servicecenter som ställer upp. Höganäs församling hjälper till med paketutlämning och apoteksärenden.

I Helsingborg samarbetar stadens volontärcenter med Röda korset för att hjälpa äldre med mathandlingen.

Guide: Så får du hem maten i Helsingborg

• CityGross, Berga och Ättekulla.

CityGross erbjuder endast hemleverans av sina egna matkassar, du får alltså inte välja varor själv. Om du däremot hämtar dina kassar i butiken går det bra att handla vad du vill. Plockavgiften är 95 kronor. Gratis om du handlar över 700 kronor.

Butikerna i Helsingborg har nyligen inlett ett samarbete med handbollsklubben OV Helsingborg som hjälper personer över 65 år att handla.

• Ica Maxi, Berga och Råå. Du kan handla online på Icas hemsida där du väljer butik och om du vill ha hemleverans eller hämta matkassarna i butiken. Pris för hemkörning varierar lite mellan butikerna. 99 kronor kostar hemkörning från Ica på Berga, 159 kronor tar Maxi på Råå. Båda butikerna erbjuder även plockservice. Då hämtar du själv dina färdiga matkassar vid butikens utlämning. Gratis på Berga och 69 kronor på Råå.

• Stora Coop, Väla och Råå. För kunder som beställer hemleverans är avgiften 49 kronor. Att hämta själv i butik kostar 39 kronor. Coop har ett köpkrav på minimum 500 kronor. Handlar du för över 2 000 kronor är leveransen gratis. I dagsläget plockas alla leveranser i butiken i Landskrona, det är därför kunderna ser den butikens sortiment när de handlar online.

• Hemköp, Stattena, Söder och Rydebäck. Hemkörningsavgiften beror på vilken tid för leverans man väljer och varierar mellan 29–79 kronor. Vid köp under 700 kronor tillkommer även en serviceavgift på 49 kronor. Det är lätt att slå in sitt postnummer på hemsidan för att ta reda på vad leverans kostar.

Hemköp på Stattena har även plockservice, då hämtar du dina varor i butiken. Detta kostar 10–30 kronor beroende på hur snabbt du vill kunna hämta dina kassar.

• Willys, Väla och Planteringen. Hemleverans från 148 kronor (plockavgift 49 kronor och leverans 99 kronor). Hämta varorna själv vid butiken 49 kronor.

• Volontärer. Helsingborgs stad samarbetar med Röda korsets volontärer. Personer i riskgrupp kan ringa stadens kontaktcenter på 042-10 50 00 för att få hjälp att handla. Inköpen sker i dagsläget endast på Ica Maxi på Berga. Hjälpen är gratis.

Guide: Så får du hem maten i Höganäs

• Ica Kvantum. Erbjuder inte hemleverans men alltid gratis plockservice om man hämtar varorna vid butiken.

• City Gross. Samma som Helsingborg, men här samarbetar man med Taxi Höganäs för hemleveranser av varor.

• Ica Nära, Jonstorp. Kunder som behöver hjälp kan ringa eller mejla butiken så hjälper personalen till med plockning och utkörning. Leverans kostar 50 kronor. Butiken jobbar på att förenkla beställningar på hemsidan. Flera har hört av sig för att hjälpa till med utkörning, bland annat JIF.

• Ica Nära Skeppet, Nyhamnsläge. Butiken har tagit in extra personal som plockar kundernas kassar. Det är ingen åldersgräns för att få hjälp. Alla som känner att de inte vill handla på plats kan kontakta butiken per mejl eller telefon. De som inte kan ta sig till butiken för att hämta sina kassar får sina varor utkörda kostnadsfritt under coronakrisen.

Lidl, Höganäs och Helsingborg. Lidl meddelar att kedjan i dagsläget inte erbjuder hemleveranser eller möjlighet till avhämtning i butik. Däremot har de ett samarbete med www.godhjalp.se där man kan registrera sig för att få hjälp med handling av en volontär.

• Volontärer. Höganäs servicecenter samordnar handling och hemkörning av matvaror till personer över 70 år. Butikerna som man kan få handlat i mot faktura är CityGross och Ica Kvantum. Personer som har swish kan få hjälp att handla mat i vilken butik som helst. För att få hjälp med handlingen ringer man servicecenter på 042-33 71 00.

Höganäs servicecenter samarbetar även med Svenska kyrkan i Kullabygden som hjälper till med apoteksärenden och uthämtning av paket.

• Nätbaserade butiker

Mathem. Fri leverans när du handlar för över 700 kronor. Väljer du leverans på onsdagar eller torsdagar är köpgränsen för fri leverans sänkt till 400 kronor. Handlar du för under 700 respektive 400 kronor tillkommer expeditionsavgift på 95 kronor. Levererar både i Helsingborg och Höganäs. Lätt att kolla på hemsidan om de kan leverera till ditt postnummerområde.

Har du/ni funderat på att handla på nätet istället?

Lena och Per Lundblad:

– Nej, faktiskt inte. Det verkar krångligt. Att handla är ett sätt att komma ut. Vi handlar annat på nätet men mat vill vi se och handla på plats.

Inga-Britt Jensen, Jonstorp:

– Jag lever som vanligt men man får ju tänka på att hålla avstånd. Det var en tant i min ålder som sa ”det ska ju hända någonting”. Man kan inte sitta och vara orolig, man vill ju komma ut.

Maria Montelius, Mjöhult:

– Jag har handlat på nätet och hämtat i butik och det funkade jättebra. När jag handlar i butiken försöker jag hålla avstånd, jag tvättar frukt och grönsaker extra noga och jag tvättar händerna ofta.

Olle Sjögren, Jonstorp:

– Nej, jag och min fru handlar inte på nätet utan i affären. Vi får hjälp av hemtjänsten också. I dag ska jag bara ha salt sill för det hade vi glömt.