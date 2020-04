15 år – ingen ålder för Fredricsons stjärnhäst

Nästa år fyller stjärnhästen All In 15 år. För hög ålder för att hoppa det framflyttade Tokyo-OS är det dock inte. – Det handlar mer om vilken form han är i, säger ryttaren Peder Fredricson.

Valacken All In gjorde sin senaste start för landslagsryttaren Peder Fredricson i prestigefyllda Top 10 i Genéve i mitten av december. Under vårens ankomst skulle stjärnhästen sakta men säkert förberedas inför sommarens stora mål, men för drygt en månad sedan kom beskedet att OS i Tokyo flyttas fram till 2021 på grund av coronapandemin.