Per T Ohlsson

Begreppet borgfred syftade ursprungligen på de regler som gällde på befästa platser där kungen vistades. Den som begick våldsbrott där straffades särskilt hårt. I överförd, politisk bemärkelse kom sedan borgfred att användas för att beskriva krislägen när politiker och partier avstår från att söka strid.

Ett klassiskt exempel är 1914. I början av augusti, under upptakten till det svenska höstvalet och med rösträttskampen på väg mot ett avgörande, utbröt första världskriget.

Vid ett valmöte i Kisa bad Socialdemokraternas partiordförande Hjalmar Branting åhörarna att förena sig med honom i ett telegram till statsminister Hjalmar Hammarskjöld, annars avskydd av vänstern. Där stod att Hammarskjöld kunde ”påräkna fullt förtroende från ett enigt folk” i ansträngningarna att värna neutraliteten. Hammarskjöld svarade med ”glädje och tacksamhet”.

Borgfreden höll i tre år, fram till det oroliga året 1917, då Nils Edén bildade en liberalsocialistisk koalition med en rösträttsreform som främsta målsättning.

Nu, under coronakrisen, råder återigen borgfred, i varje fall i huvudsak.

Moderaterna anser att den rödgröna regeringen och dess samarbetspartier gör för lite för att stödja vacklande företag. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är kritiska mot vad de menar är ett otillräckligt karensavdrag i sjukförsäkringen. Men invändningarna framförs i en återhållsam ton som kontrasterar mot hur det brukar låta. De flesta inblandade strävar efter enighet för att möta ett allvarligt hot.

Det har rent av förts en diskussion om möjligheten av en samlingsregering enligt modell från krigsåren 1939–1945, då fyra av fem riksdagspartier förenades under socialdemokraten Per Albin Hansson, eller, om man vill gräva djupare i historien, från Christian Lundebergs regering under unionskrisen 1905.

Samlingsregeringar är dock ett långtgående ingrepp i det politiska och parlamentariska livet som bör sparas för krig eller krigsfara.

Att coronapandemin utgör den svåraste prövningen sedan depressionen på 1930-talet torde det inte råda något tvivel om. Det handlar inte enbart om folkhälsan, utan om en parallell efterfråge- och utbudskollaps som kan leda till massarbetslöshet och utslagning av hela näringar. Det säger sig självt att en sådan kris föranleder närmast existentiella frågeställningar.

Hur ser framtiden ut? Vilket samhälle växer fram? Vad händer med den frihets- och välståndsbringande öppenhet som nu, i varje fall för många, framstår som hot snarare än möjlighet?

Men det kan också finnas skäl att anlägga ett snävare perspektiv, till exempel när det gäller de inrikespolitiska villkoren.

En vanlig kommentar till den pågående krisen är att ingenting kommer att vara riktigt som förut när den väl är över. Gäller det även svensk politik?

Kanske, kanske inte. Det får framtiden utvisa. Vi befinner oss bara i inledningen av ett väldigt skeende.

Likafullt är det frestande att i just det här avseendet ägna sig åt ett tankeexperiment:

Tänk om det är precis tvärtom, att krisen inte tvingar fram något nytt, utan istället en återgång till gamla mönster efter en kort period med för svenska förhållanden ovanligt mycket stök i politiken. Den senaste regeringsbildningen, efter valet 2018, tog drygt 130 dagar med tre statsministeromröstningar. Normalt brukar processen ta dagar eller på sin höjd några veckor. Inget av de traditionella blocken kan bilda majoritet.

Socialdemokraterna, det största regeringspartiet, har ökat markant: från 23,2 till 30,4 procent på två månader, enligt den senaste partisympatimätningen från Novus och SVT. Sex av tio svenskar har förtroende för regeringens sätt att hantera coronakrisen.

Samtidigt minskar Sverigedemokraterna, som för bara ett par månader sedan var jämnstora med Socialdemokraterna. Och Moderaterna, som var på väg att hamna i skuggan av Sverigedemokraterna, har återtagit sin position som ledande oppositionsparti. I den mån statsminister Stefan Löfven (S) stöter på motstånd artikuleras det klarast av M-ledaren Ulf Kristersson.

Man skulle kunna tro att coronapandemin gynnar ett nationalpopulistiskt och främlingsfientligt parti, men så har det inte blivit. Jimmie Åkessons SD har hamnat offside i debatten, möjligen beroende på att partiet anses för ensidigt inriktat på en fråga, migration, som har trängts undan av smittspridningens utmaningar.

Januariavtalet, den överenskommelse i 73 punkter mellan de två regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna som gjorde det möjligt för Löfvens S–MP-koalition att sitta kvar vid makten, är mer eller mindre överspelat. Nu ligger fokus på akut krisbekämpning. Där förlitar sig regeringen huvudsakligen på sitt underlag i mitten.

Dessutom är det en välgärning att Vänsterpartiet saknar direkt inflytande, givet den förskräckande erfarenheten av det ekonomiska system som V förordar. Januariavtalet syftade ju inte bara till att hålla SD på avstånd, utan också V.

Inte heller vänster–höger-skalan tycks ha spelat ut sin dominerande roll, trots senare års uppmärksamhet kring andra, mer känslostyrda dimensioner, främst mellan toleranta och auktoritära värderingar. Statsvetaren Henrik Oscarsson har visat att väljarna vid valet 2018 grupperade partierna utmed skalan från vänster till höger även på ett område som migration.

Alltså:

Socialdemokraterna är det klart största partiet. En minoritetsregering förankrar viktiga beslut i mitten utmed vänster–höger-skalan. Ytterkanterna är marginaliserade.

Det har således inte uppstått något ”nytt politiskt landskap” så som gjorts gällande på senare år. Bortsett från Liberalernas fria fall – 2,8 procent hos Novus – är landskapet mestadels gammalt och bekant. För så här har det som regel sett ut sedan den allmänna och lika rösträttens genombrott 1918–1921. Endast undantagsvis har Sverige styrts av majoritetsregeringar; den senaste var Fredrik Reinfeldts alliansregering 2006–2010.

Kanhända är det bara en momentan spegling av att många väljare i krislägen söker sig till det beprövade. Men det kan även vara så att coronavirusets omskakande följder markerar en normalisering av Sveriges politiska verklighet.

Mitt i denna flytande situation har en av landets främsta statsvetare, Leif Lewin, gett ut en lärd liten essäbok om det politiska och parlamentariska tillståndet: Konsten att bilda regering när ingen har majoritet.

Lewin, professor emeritus i Uppsala och författare till en lång rad arbeten om svensk politik, satte punkt före coronautbrottet, men boken kastar ändå ett förklarande ljus över vad som nu sker:

”Ju mer som ändrats i svensk politik, desto mera förefaller det vara sig likt.”

En av Leif Lewins bärande tankar är att Sverige i allra högsta grad tillämpar vad den berömde nederländsk-amerikanske statsvetaren Arend Lijphart har definierat som ”samarbetsdemokrati”.

Den skiljer sig från den klassiska, mer avgränsade parlamentarismen i exempelvis Storbritannien. Det är, menar Lijphart med en elegant formulering, skillnaden mellan att tillgodose ”preferenserna hos så många som möjligt” och att tillgodose preferenserna bara ”hos en majoritet”.

Detta, ”så många som möjligt”, förverkligas i Sverige genom proportionella val, där partierna är representerade i riksdagen i enlighet med sin andel av rösterna.

Till en början höll vänstern, det vill säga dåtidens liberaler och socialdemokrater, fast vid majoritetsval i enmansvalkretsar, där vinnaren tar allt och förloraren får inget. Men sedan liberalen Karl Staaff hade misslyckats med en sådan reform 1906 genomförde hans efterträdare på statsministerposten, högerns Arvid Lindman, 1907–1909 ett proportionellt valsystem.

Det var en omvändelse under galgen för att tillförsäkra högern fortsatt representation i en tid då vänstern var på väg att skaffa sig hegemoni med hjälp av majoritetsval.

Demokrati var det inte tal om. I valen till andra kammaren fick endast män delta och den kommunala rösträtten var inkomstgraderad. Demokratins genombrott kom först med ministären Edéns principförslag i december 1918.

Men Lindmans reform framstår ändå som central: den knäsatte proportionalitetens princip. Med Lewins ord var det förlorarnas författningsideal som segrade, vilket liberaler och socialdemokrater snart accepterade.

Därmed har det slags inkluderande, breda regeringssamarbeten som det nuvarande – S, MP, C och L – blivit svensk norm.

En överenskommelse som januariavtalet är inte alls så avvikande som det kan förefalla, utan har, skriver Lewin, ”djupa historiska och teoretiska rötter”.

Att en omvälvande och genomgripande kris som coronapandemin leder till en renässans för etablerade mönster är egentligen inte underligt: varje politiskt system är en produkt av sin egen historia. Tryggheten vilar i vad som faktiskt har visat sig fungera. Här i Sverige har vi hittills sluppit den paralyserande polarisering som försvårar krisbekämpningen i ett land som USA.

Tids nog återkommer de skarpa konflikterna och de hårda partistriderna även här. Men just nu framstår det inte som särskilt lämpligt. Eller, om man så vill, svenskt.

Borgfred råder, och det är gott så.

