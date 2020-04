Hundratal evakuerade efter storbrand i Järfälla

Det brinner i ett niovåningshus i Järfälla, strax norr om Stockholm. Ett 50-tal brandmän har bekämpat lågorna under natten. Branden är nu under kontroll. Alla boende i de 136 lägenheterna har evakuerats och fått hysas in i ett sjukhus och i en skola.

– Nu börjar det se ganska bra ut, men det är mycket jobb som återstår. Jag räknar med att vi får fortsätta släckningsarbetet på taket under hela morgonen, säger Magnus Skyttberg vid räddningstjänsten.