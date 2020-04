Asylsiffror faller i EU

Antalet som beviljades asyl i EU i fjol var det lägsta sedan före flyktingkrisen. Sverige fortsätter nedåt på listan över ja-beslut.

Totalt fick drygt 320 000 nyanlända asyl i EU under 2019, visar samlad statistik från Eurostat. Räknar man bort det nyligen avhoppade Storbritannien landar siffran till och med under 300 000 – inte ens hälften av så många som accepterades under rekordåret 2016.

Klart flest under fjolåret mottogs i vanlig ordning av Tyskland, även om också de tyska siffrorna är på väg nedåt: från 140 000 år 2018 till 116 000 i fjol.

Sverige fortsätter samtidigt att falla på listan över vilka länder som säger ja till flest. Från att ha legat tvåa efter Tyskland under flyktingkrisen landade Sverige först på åttonde plats i fjol.

Enligt Eurostats siffror fick 11 765 personer asyl i Sverige 2019, mot drygt 19 000 året innan.

Framför allt är det de äldre EU-medlemmarna som tar emot asylsökande. Av de länder som kommit med i EU på 2000-talet gav endast Cypern över 1 000 positiva asylbeslut i fjol.

Det minsta antalet tas emot i det forna Östeuropa, där exempelvis Ungern med knappt tio miljoner invånare bara tog emot en tiondel av så många som beviljades asyl i lilla Luxemburg, med bara 625 000 invånare totalt.

Av dem som fick asyl i EU 2019 var klart flest från Syrien, 27 procent. På topp fem återfinns även medborgare från Afghanistan (14 procent), Venezuela (13), Irak (7) och Turkiet (3).

Fakta: Asylbeslut i EU 2019

Så här många fick asyl i de då 28 EU-länderna under 2019, jämfört med året innan:

Totalt 2019 jämfört med 2018 i procent Tyskland 116 320 -17 Frankrike 42 120 +2 Spanien 38 525 +1200 Italien 31 010 -35 Storbritannien 25 950 +51 Grekland 18 000 +18 Österrike 13 730 -34 Sverige 11 765 -40 Belgien 6 940 -32 Nederländerna 5 845 +22 Finland 2 705 -29 Danmark 1 785 +8 Irland 1 550 +22 Cypern 1 315 +7 Bulgarien 885 +16 Luxemburg 670 -33 Rumänien 635 -5 Malta 435 -34 Polen 275 -37 Portugal 170 -73 Tjeckien 155 -6 Slovenien 100 -5 Litauen 90 -36 Kroatien 60 -61 Ungern 60 -84 Lettland 55 +83 Estland 45 +125 Slovakien 40 -11 Totalt 321 835 -3

Fotnot: Storbritannien räknas in eftersom landet fortfarande var kvar i EU under hela 2019.

Källa: Eurostat.

Fakta: Asylbeslut i EU sedan 2012

Så här många har beviljats asyl i EU och Sverige sedan 2012:

År totalt i Sverige 2012 102 705 15 290 2013 135 725 26 395 2014 184 665 33 025 2015 333 350 34 470 2016 710 395 69 350 2017 538 120 31 235 2018 333 355 19 605 2019 321 835 11 765

Källa: Eurostat.