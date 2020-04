Dödligaste veckan i Sverige på 2000-talet

Under vecka 15 i år uppmättes 2000-talets högsta dödstal i Sverige någonsin. Enligt SCB:s preliminära siffror dog 2 505 personer under veckan – motsvarande 358 dödsfall per dag.

Det är nästan 150 fler döda än den näst högst uppmätta dödssiffran under en vecka på 2000-talet i Sverige, som var 2 364 döda under vecka 1 år 2000.