Valborgstraditioner måste ruckas. Kanske blir det brasvideo via strömningstjänst på torsdag. I coronatider går det inte att samlas till körsång vid bålet. Underbart påhittig är därför Sveriges Radio s idé att låta svenskarna sjunga in våren tillsammans ändå. Klassisk morgon i P2 uppmanar sångsugna att välja stämma och spela in sig själva. Tekniker mixar sedan ihop bidragen till en stor, digital kör som hela landet kan lyssna till.