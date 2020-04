Träna hårt men håll händerna borta. En annorlunda situation för Alma Fransson och lagkompisarna i Helsingborg. Defensivspecialisten är annars inte den som lägger fingrarna emellan.

Alma Franssons HBBK får Bild: CHRISTOFFER BORG MATTISSON

Förberedelserna inför Helsingborgs ligadebut är i full gång. För spelarna väntar tuffa och intensiva pass under uppbyggnadsperioden. Samtidigt är en viktig begränsning införd under träningarna. Övningarna är anpassade för att minimera kroppskontakten under pågående coronapandemi.