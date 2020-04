Förslövskarnevalen ställs in – för första gången sedan starten 1958

Coronapandemin drabbar även Förslövskarnevalen. Arrangörerna väljer att ställa in årets festligheter.

Evenemang efter evenemang ställs in i coronavirusets spår. Nu meddelar Förslövs IF att även Förslövskarnevalen, som traditionsenligt skulle ha genomförts på midsommardagen, ställs in.

– Vi hade kommit nästan hela vägen med planeringen. Det är jättetrist, men vad ska vi göra? Vi kan inte be folk att stå tre meter ifrån varandra när tåget går genom sex-sju gator, säger Jasmina Silajdzic som ingår i gruppen bakom karnevalen.

Årets karneval skulle ha blivit nummer 62 i ordningen. Aldrig tidigare har det hänt att en karneval inte blivit av, enligt Jasmina Silajdzic.

Även om årets festligheter är inställda så blickar arrangören mot nästa år.

– Vi satsar på nästa år. Som förhållandena är just nu kan vi inte riskera någons hälsa genom att arrangera karnevalen, säger Jasmina Silajdzic.

Håkan Karlsson, som också ingår i arrangörsgruppen, uppmanar de som vill medverka att redan nu anmäla sig till karnevalståget.

Man brukar uppskatta att evenemanget lockar omkring 4 000 personer varje år.