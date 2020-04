Regnet kommer att falla hela dagen. Temperaturen stannar strax över fem grader. Den som vill dämpa vårt valborgsfirande kunde inte ha fått bättre hjälp av vädrets makter än denna.

Valborgsfirandet måste se annorlunda ut i år, även om det går bra att vara utomhus, förmanar Folkhälsomyndigheten.

Frågan är hur många som har lust att vara utomhus.

– Det kanske blir ett väder som får många att välja att stanna hemma, säger Charlotta Eriksson, meteorolog på SMHI.

Vad menar du med det?

– Vi har ett regnområde på väg in lagom till valborgsmässoafton. Det ser ut att komma in ganska tidigt. Och det har nog inte passerat förrän under natten till första maj.

Blir det blött hela tiden?

– Det blir inte mycket uppehåll om man säger så, säger Charlotta Eriksson.

Kan vi hoppas på ett varmt vårregn?

– Regnet gör att temperaturen faller. Den kommer att ligga mellan fem och tio grader mitt på dagen.

– Så det blir inte jättevarmt, förtydligar meteorologen.

Är detta säkert?

– Ja, men det är lite osäkert hur snabbt regnet kommer in.

Hur blir första maj?

– Det kommer lite mildare luft efter regnet. Så temperaturen ligger snarare mellan tio och femton grader då. Men det är fortfarande ostadigt.

Skurar ska passera, och så ser det ser ut att fortsätta under helgen. Kanske in i nästa vecka. Det blir mellan tio och femton grader varmt, utom när det regnar för då sjunker temperaturen.

Var regnar det mest?

– Det vet vi inte, säger Charlotta Eriksson. När vädret är så här kan man bara säga att det kommer en skur någonstans, men inte precis var.

Varför denna osäkerhet?

– Detta väder är ett mellanting, svarar meteorologen. Det finns varken distinkta hög- eller lågtryck i närheten. Skurar uppstår men det kommer inget rejält regnområde.

– Utom på valborg.