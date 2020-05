Ariana Grande och Justin Bieber i ny duett

Popstjärnorna Ariana Grande och Justin Bieber släpper låten ”Stuck with you” ihop i syfte att samla in pengar till barn till coronadrabbade läkare, sjuksköterskor och andra inom sjukvården. Låten släpps den 8 maj och intäkterna ska gå till stjärnornas manager Scooter Brauns organisation First responders children's foundation and SB projects.