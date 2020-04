Myndighetsdeal med Sundsbussarna ska säkra pendlarnas överfart

Sundbussarna står just nu stilla – men för att säkra att alla arbetspendlare kommer till jobbet har rederiet ingått en stand by-deal med de danska myndigheterna. Orsaken? Forsea försäkrar att färjorna ska fortsätta köra, men enligt uppgifter i medier riskerar färjelinjen snart att ställas in.

Om Forsea tvingas ställas in sin trafik står Sundsbussarna redo att rycka in, så att de svenska pendlarna fortfarande kan ta sig till jobbet i Danmark. Bild: Tobias Andersson

Ingen blev gladare än Sundsbussarnas vd Hans Froholdt, när han fick frågan från Transport- och Boligministeriet om de kunde rycka in med kort varsel, ifall Forseas ställer in sin färjetrafik. Den 14 mars stängdes den danska gränsen och det i kombination med andra restriktioner gjorde att danskflaggade Sundsbussarna ställde in sin trafik den 18 mars.