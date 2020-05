Minst 541 äldreboenden i olika delar av Sverige har haft fall av smitta av coronaviruset. Värst drabbat är Stockholmsområdet, där över hälften av boendena haft smittfall, rapporterar Dagens Nyheter.

– Jag tror att smittan kom in ganska tidigt under pandemin, säger Per Follin, smittskyddsläkare vid Region Stockholm.