Bjäregalleri säsongsöppnar trots corona: ”Det blir lite mer drive in”

Vårens första utställning på Galleri Arnstedt går mot traditionerna – men Bjäregalleristen utlovar en säsong full av konst, trots att covid-19 medför att mycket blir annorlunda.

– Det känns viktigt att försöka öppna, säger Britt Arnstedt.

Många konstintresserade flockas i Östra Karup om somrarna. Utställningarna hos 23-åriga Galleri Arnstedt blandar såväl olika konstformer som etablerade konstnärer och nykomlingar.

Årets säsongsöppning sker något senare än vanligt, och det utan den traditionsenliga utställningen med Malmö Konsthögskolas ex-studenter som flyttas fram till hösten. Coronapandemin har tvingat galleristen Britt Arnstedt att anpassa sig.

– Det är en annan tid nu, med mycket som är framflyttat, inställt eller lagt på is. Men det känns viktigt att försöka öppna galleriet ändå. Östra Karup är en sådan plats där det är möjligt, säger hon.

Först ut att inta utställningslokalerna är de tre konstnärerna Andreas Albrectsen, Anna Ling och Åsa Ersmark. Den förstnämnda står för den större utställningen medan de andra delar upp sina verk i gamla kvarnen och stallet.

Danska Andreas Albrectsen har ett fotorealistiskt sätt att se på tecknandet. Klassiska material möter nyare, men också föråldrade bilder från bland annat sökmotorer, sociala medier och operativsystem.

Anna Lings tuschlaveringar skildrar japanska jätteostron som de senaste åren spridit sig på västkusten i Sverige.

Åsa Ersmark lyfter fram kvinnan som kropp och visar bland annat akvareller där hon använt menstruationsblodet som färg.

I stället för vernissage presenterar konstnärerna sig själva via video under själva öppningen.

– På det stora hela som en vanlig dag. Vi kommer att vara noga med att inte släppa in större grupper och det är bara möjligt att gå in från ena hållet och ut genom andra. Det blir lite mer drive in, säger Britt Arnstedt som också beslutat att ställa in de guidade visningarna.

– Det är synd, men vi gör vad vi kan. Många gallerier har inte öppet alls, men då tänker jag på konstnärerna som jobbat så hårt för den här perioden. De måste få ta plats.