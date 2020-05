Jobbet som chefredaktör och ansvarig utgivare har man till låns. Det vet man när man börjar.

Nu är dags för mig att lämna över facklan. Ta min rock och dra vidare.

Efter nästan fyra och ett halvt år skriver jag min etthundratjugoandra och sista krönika i egenskap av chefredaktör för HD, NST och LP.

Jag vet inte hur långsiktigt boktryckarna Nils Jönsson och Carl Fredrik Blomberg tänkte när de, oberoende av varandra, startade Helsingborgs Tidning respektive Engelholms Tidning 1867. Om de kunde föreställa sig att deras skapelser skulle finnas kvar – visserligen under annat namn – 153 år senare.

Under alla omständigheter utnyttjade de en generös tryckfrihetslag stiftad redan 1766. Det är det arvet; tryckfrihetstraditionen, tidningstraditionen och journalistiken en chefredaktör och utgivare är satt att förvalta. De fria medierna ska vara ständigt brinnande facklor som kastar ljus över samhället, vakar över demokratin och ställer orättvisor i tydlig belysning. Just idag, 3 maj, firas pressfrihetens dag. Ytterligare en anledning att betona just detta.

Det viktigaste är att se till att tidningar som HD finns kvar och att vi är starka nog att ge våra läsare nyheter, granskande journalistik och angelägen läsning dagligen. Det är inte enkelt. I flera decennier har tidningsbranschen verkat i motvind. Ny teknik, nya sätt att konsumera journalistik, nya sätt att annonsera har förändrat marknaden totalt.

Det har kostat mycket att klara den anpassningen och det kostar fortfarande. På annonssidan är läget tufft. Sedan många år tillbaka tampas vi med globala jättar som Google och Facebook om annonspengar och den senaste tiden har samhället förlamats av corona-viruset. Många tidningar har inte klarat omställningen och tvingats lägga ner. Trenden har länge varit sammanslagningar till allt större enheter – av rena överlevnadsskäl.

Ändå lämnar jag den här posten med stor framtidstro. Det är i dag fler som betalar för en prenumeration på HD än det var för ett år sedan, för två år sedan och för tre år sedan. Vi ser en liten men stabil ökning både av prenumeranter och av kronor i intäkter från dessa. Det är en tydlig seger för journalistiken – detta i en tid när journalistiken behövs mer än någonsin.

Efter att ha famlat och trevat oss fram i det nya digitala landskapet har vi sedan ett antal år hittat tillbaka till vår själ. För HD:s del innebär det en långsiktig satsning på kvalificerad, lokal och oberoende journalistik. I det läget känns det både bra och tryggt att lämna facklan till Marcus Ekdahl som efterträder mig om en vecka. Själv plockar jag upp en annan fackla längre söderut och fortsätter kampen för journalistiken.