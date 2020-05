Myndighetsdeal med Sundsbussarna ska säkra pendlarnas överfart

Sundbussarna står just nu stilla – men för säkra att alla arbetspendlare kommer till jobbet har rederiet ingått en stand by-deal med de danska myndigheterna. Orsaken? Forsea försäkrar att färjorna ska fortsätta köra, men enligt uppgifter i medier riskerar färjelinjen snart att ställas in.

Ingen blev gladare än Sundsbussarnas vd Hans Froholdt, när han fick frågan från Transport- och Boligministeriet om de kunde rycka in med kort varsel, ifall Forseas ställer in sin färjetrafik. Den 14 mars stängdes den danska gränsen och det i kombination med andra restriktioner gjorde att danskflaggade Sundsbussarna ställde in sin trafik den 18 mars.