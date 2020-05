Andreas Granqvist – back med egen öletikett

Förra året blev Andreas Granqvist delägare i Råå bryggeri. Nu släpper företaget en lager under namnet #granen.

Länge var det vin under egen etikett eller möjligtvis whisky som gällde för storheter av olika dignitet, men öl från mindre bryggerier har blivit allt populärare. Förra året samarbetade rockbandet Bai Bang med Helsingborgs bryggeri och lanserade en lager under bandets namn.

Nu är det dags för Andreas Granqvist att släppa ett öl. HIF-resen blev "Granen" med stora delar av svenska folket efter insatserna under fotbolls-VM 2018. Den nya lagern får samma namn, #granen.

"En klassisk lager precis som Granen vill ha den med maltig smak och inslag av knäckebröd, örter och apelsinskal", skriver bryggeriet i ett mejl.

I samma veva lanserar bryggeriet ytterligare en ny öl med andra lokala kändisar på etiketten, The Sounds.

Passande – eller opassande – nog är det en american pale ale. Helsingborgsbandet slog igenom stort 2002 med låten och albumet "Living in America". Refrängen återkommer till raderna: "We're not living in America – But we're not sorry".