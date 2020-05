Ruth Bader Ginsburg på sjukhus – igen

Ruth Bader Ginsburg, en av de nio domarna i USA:s högsta domstol, vårdas på sjukhus för en inflammation i gallblåsan. 87-åringen tillhör domstolens liberala falang.

Bader Ginsburg deltog i domstolens muntliga överläggningar, som hölls via telefon på tisdagen, innan hon togs in på Johns Hopkins Hospital i Maryland. Hon planerar även att delta i telefonöverläggningar under onsdagen från sjukhuset, enligt medier.