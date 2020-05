Elia Suleiman: ”Ett ingripande från djävulen”

Efter tio år är regissören Elia Suleiman tillbaka med den nya komedin ”It must be heaven” där han tar sig an ämnen som polisstater, undantagstillstånd och övervakning. Ämnen som blev än mer aktuella när coronakrisen bröt ut.

– Det är som ett ingripande från djävulen, säger han.

Precis som de flesta andra parisare nu för tiden är Elia Suleiman hemma i sin lägenhet. Och där trivs han ganska bra. Efter ett års intensiv marknadsföring över hela världen av ”It must be heaven” hade han ändå planerat att stanna hemma och att se japanska filmer ett tag.