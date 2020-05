Hon arbetar mot självmord i coronakrisens spår

Coronapandemin ökar den psykiska ohälsan. Social distansering kan för många vara förödande. I Skåne stärks nu arbetet mot självmord, bland annat genom att riksorganisationen Suicide Zero etablerar sig här.

– Vi ska påverka, förebygga och opinionsbilda, säger Jeanette Heilmann, regionansvarig för Suicide Zero.

Varje år tar cirka 1 500 svenskar sina liv. Den siffran ligger år för år konstant trots att regeringen redan 2008 angav en nollvision för självmord i Sverige.

Över hela världen spär coronapandemin på den psykiska ohälsan. Människor mår dåligt av att sitta isolerade hemma och bli avskilda från sina nära och kära.

– Pandemin riskerar att skapa fler depressioner och ökar risken för självmord, framför allt i ett efterförlopp. De flesta tycker att det är jobbigt med coronan samtidigt som de kanske visar en positiv fasad utåt, säger Jeanette Heilmann.

– Det behövs ofta ett tränat öga för att se tecken på att en person mår psykiskt dåligt och bär på eventuella självmordstankar. Men det är inte lätt nu när människor drar sig undan och håller sig för sig själva.

Under coronakrisen får vi ständiga nyhetsuppdateringar om hur många som smittats och dött, om att allt fler förlorar sina jobb och om att krisen kan bestå väldigt länge. Det skapar rädsla och oro.

Organisationer som Bris, Rädda barnen och Röda korset får allt fler joursamtal från människor i alla åldrar. Psykiatrin i Skåne ser helt nya kategorier av människor som söker akut vård. Samtidigt avbokar personer med tidiga symtom på psykisk ohälsa sina besök av rädsla för smittspridning.

Enligt Jeanette Heilmann finns det gott om vårdresurser för dem som hamnar i en djup livskris som kan leda till ett påtagligt försämrat psykiskt mående till följd av coronapandemin. I början av året avsatte regeringen stora belopp till svensk psykvård. Den som behöver stöd och råd kan vända sig till allt från elevhälsan, ungdomsmottagningar och vårdcentraler till öppenpsykiatrin, specialistpsykiatrin och olika frivilligorganisationer.

Men Jeanette Heilmann betonar att det också är av stor vikt att var och en av oss uppmärksammar signaler om att människor i vår närhet inte mår så bra just nu.

– Mänskliga kontakter är viktiga även i en tid med fysisk distansering. Vet man med sig att någon drabbas extra hårt i samband med coronapandemin så är det viktigt att finnas där för dem. Om någon ser mig och bekräftar mig i en svår situation innebär det en lindring, säger hon.

– Detta är kanske det viktigaste budskapet som vi inom Suicide Zero för fram. Våga fråga. Hur mår du egentligen? Det är så lite som behövs för att vara medmänniska, att lyssna, ge stöd och bekräfta personens tankar och känslor. Det kan faktiskt rädda liv.

Enligt Jeanette Heilmann innebär coronapandemin omvälvande livsomställningar för väldigt många. Smittan i sig skapar ju ångest. Dessutom blir många av med jobbet, går i konkurs, får ansträngda relationer med sina närmaste eller drabbas av sorg när närstående går bort.

Även bland ungdomar kan krisen vara omvälvande. Hur går det med hemmastudierna? Hur går det med kompisrelationerna? Hur blir det med utsläppet? Hur blir min framtid?

– Sådana frågor är svåra när man redan är inne i en besvärlig process med att hitta en egen plats i tillvaron som ungdomsåren innebär. Om också samhället är i kris blir den egna livskrisen mer besvärlig, säger hon.

Det är viktigt att tidigt prata med sina barn om hur de mår. Det är ett budskap som Suicide Zero ständigt predikar. Det lär barnen att klä sina tankar och känslor i ord – något som de har glädje av under resten av livet och ger ett skydd för livets prövningar. Också Region Skåne är inne på samma tema och sprider just nu en informationsfilm på sociala medier om hur vuxna kan prata med barn om corona.

Enligt Jeanette Heilmann krävs det väldigt lite för att man ska vara en stödjande medmänniska. Det räcker med ett sms eller telefonsamtal – eller med ett leende och ett uppmuntrande hej till dem som vi inte känner.

Och hon betonar att coronakrisen inte bara bryter ner människor. Den stärker oss också inför kommande utmaningar.

– Det finns faktiskt positiva aspekter av krisen. Den lär oss att inte ta livet för givet. Vi kommer närmare de existentiella frågorna. Det är aldrig fel. Det ger kraft för livet.