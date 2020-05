En ovanlig tystnad har lagt sig över New York-natten. För första gången på 114 år rullar inte mångmiljonstadens tunnelbana dygnet runt. – Det här ögonblicket saknar motstycke i vår stads historia, säger Patrick J Foy, chef för New Yorks lokaltrafik.

Staden som aldrig sover har slumrat till. Åtminstone under jord.

New Yorks livlina, den mytomspunna tunnelbanan som en normal dag – före coronakrisen – transporterade 5,5 miljoner New York-bor och storögda turister har dragit i handbromsen.

Sedan i onsdags är tunnelbanan stängd mellan klockan 01 och 05 varje natt, och kommer så att vara inom överskådlig framtid, eller tills guvernör Andrew Cuomo och borgmästare Bill de Blasio anser att det inte längre behövs.

– Det här ögonblicket saknar motstycke i vår stads historia. Och anledningen till att vi tar det här extraordinära, exempellösa steget är för att skydda våra kunder och våra anställda, sade Patrick J Foye, ordförande för New Yorks lokaltrafik MTA inför första stängningen natten mot onsdag, enligt New York Times

Sedan coronapandemin satte sina klor i New York har tunnelbanan inte varit sig lik. Antalet resenärer har minskat med 90 procent och är nu enligt Bill de Blasio under halvmiljonen per dag.

Resenärerna kommer att minska med runt 11 000 per natt under de tillfälliga stängningarna när de 424 stationerna och alla tågvagnar i bruk ska tvättas och desinficeras. Allt för att hindra coronavirusets framfart och skynda på en framtida öppning av den värst drabbade staden i världen under coronapandemin.

– Hur snabbt vi kan öppna beror på hur fort spridningstakten sjunker. New York kommer inte öppna förrän det är säkert, säger Cuomo.

För 109 av MTA:s 50 000 anställda är det för sent, de har avlidit i coronarelaterade sjukdomar, enligt nyhetsbyrån AFP.

New York-borna tog över lag nedstängningen med relativt lugn och polisen fick inga rapporter om allvarligare händelser.

– Allt gick mycket smidigt. Vi hade många poliser på plats vid alla slutstationer och det gick bättre än förväntat, säger polischefen Terence Monahan enligt New York Post

Men alla var förstås inte nöjda över att tvingas åka buss i stället.

– Vad är det här för skit som händer här i New York? Jag vill åka hem. Jag kommer bli rånad i Brooklyn, det bor idioter här ute, säger John, en av alla utkastade resenärer till New York Daily News

Han var en av de 14 500 som uppges ha åkt buss under den första natten, en ökning med 75 procent mot en vanlig New York-natt. MTA har ökat nattlinjerna från 24 till 61 och enligt New York Daily News rullade 1 168 bussar första natten.

Helt har tunnelbanan dock inte stannat. Ett mindre antal tåg fortsätter rulla, men bara för polis och andra som anses ha exceptionellt viktiga samhällsfunktioner, främst sjukvårdspersonal.

Omkring 180 000 av New Yorks 18,6 miljoner invånare har testat positivt för covid-19. 19 174 har avlidit. Förutom USA har bara fyra länder registrerat fler dödsfall totalt.