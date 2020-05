Förlossningsläkaren: ”Vi är så förberedda vi kan”

Fakta

När en gravid kvinna söker till förlossningen är rutinen att alltid fråga om symptom. Det görs direkt vid entrén.

”Vi tar också temp på alla kvinnor som kommer in till förlossningen. Även de som kommer in för misstänkt vattenavgång eller ska läggas in för planerat kejsarsnitt”, säger Åsa Leijonhufvud.

Har man snuva, ont i halsen eller annan luftvägsinfektion så betraktas man som covidpatient och får föda i ett isolerat rum. Personalen bär skyddsutrustning.

”Har vi en misstänkt smitta så ser vi till att personalen endast arbetar med den patienten”, säger Åsa Leijonhufvud.

Hittills har man bara haft två misstänkt smittade på förlossningen samtidigt och inte behövt ringa in extrapersonal.