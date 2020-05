Fyra nya avgångar mellan Malmö och Helsingborg i rusningstid

Från och med nästa vecka sätter Skånetrafiken in ytterligare fyra avgångar med Öresundståg mellan Malmö och Helsingborg.

Fler tåg på sträckan Malmö och Helsingborg. Bild: Johan Nilsson/TT

Totalt blir det ytterligare 1 600 sittplatser på Skånes mest trafikerade sträcka när Skånetrafiken sätter in fyra nya avgångar under rusningstid mellan Malmö och Helsingborg. Det handlar om redan planerade tåg som ska gå under morgonen och eftermiddagen. Tider på dagen då flest reser med tågen.