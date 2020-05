Fler vill hyra semesterstuga under sommaren

Coronaviruset får svenskarna att tänka om kring semestern. När det inte går att resa utomlands ökar trycket på stugförmedlingar på hemmaplan. – Det har gått i gång rejält de senaste veckorna, säger Torbjörn Fredman, vd för svenska Novasol.

En semester utanför Sverige är det nog många som släppt tanken på under rådande omständigheter. Om man kommer kunna resa inrikes är även det osäkert.

Däremot har förmedlare av sommarstugor och fritidshus tydligt märkt av att svenskarna laddar inför en sommar på hemmaplan.

– Nu de sista två veckorna har vi sett en ökning av svenskar som vill boka hus i Sverige, säger Torbjörn Fredman på Novasol som förmedlar semesterboenden.

Företaget har fått en hel del samtal och mejl om sommaren, om vad som gäller och om det finns hus eller stugor att hyra. Många av dem som bokar via Novasol i Sverige kommer från Tyskland. Om tyskar kan fira semestern i Sverige är oklart, men många har fortfarande kvar sina bokningar.

– En del har valt att boka av, men många har bokat om till nästa år eller senare i år. Under mars och april var det mycket ombokningar, säger Torbjörn Fredman.

Även företaget Stugsommar, som förmedlar semesterhus i Sverige, har märkt av liknande trender när det gäller utländska gäster.

– Många avvaktar och väntar och ser om de kan få åka hit, Ema Enderlein Fall på Stugsommar.

Intresset bland svenskar som styr om och planerar semestern i Sverige är tydligt och man har även märkt av att viljan att hyra i sitt närområde har ökat.

– Många tänker kanske att man inte borde resa så långt bort. Bor du i Stockholm så kanske du inte hyr en stuga på Västkusten. Då kanske du hellre åker ut i Stockholms skärgård, säger hon.

Många av bokningarna inför sommaren gjordes redan i fjol – och då främst av utländska gäster. Stugsommar arbetar nu med att försöka göra plats åt fler.

– Vi försöker få in fler svenska gäster och eftersom vi får in fler förfrågningar så ska vi be husägare att titta på om de kan ge oss fler veckor under säsongen.

En undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Blocket visar att sökningar på lediga fritidshus i sommar på Blocket under april mer än fördubblades jämfört med föregående år.

Annonssajten Stugknuten har ökat sin trafik med 50 procent den senaste tiden jämfört med samma period förra året och störst är intresset från svenskar.

– Vi har sett fler avbokningar av utländska gäster. De vet ju inte om de kommer kunna åka till Sverige, säger Jonatan Lundqvist, vd för Stugknuten.

Hur sommaren i slutändan kommer att bli återstår dock att se.

– Facit får vi i oktober, hur många faktiska bokningar som har genomförts, säger Ema Enderlein Fall på Stugsommar.