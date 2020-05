Han skapade ”Trump's death clock”

Dokumentärfilmaren Eugene Jarecki (”Why we fight”) har skapat ett nytt verk – högt ovan Times square i New York blinkar en digital annonstavla där siffror tickar fram i takt med att dödstalen i USA stiger. Jarecki kallar sitt crowdfinansierade verk för ”Trump's death clock”, och syftet är att visa hur långsamt Vita huset reagerade på coronaviruset, rapporterar The wrap.