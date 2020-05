Virus kan snabba på Indiens utfasning av kol

En ny analys visar att förnybara energikällor klarar sig bättre än kol under coronakrisen – vilket förutspås gynna omställningen till förnybart.

Indien är världens nästa största konsument av kol och ligger på tredje plats bland de länder som släpper ut mest växthusgaser i världen. För två år sedan förutspådde den internationella energiorganisationen IEA att Indiens kolanvändning skulle fördubblas till 2040.

Men nu har nedstängningen på grund av covid-19 förändrat bilden. Landets kolkonsumtion har minskat med 30 procent och förnybara energikällor som sol- och vindkraft tar en allt större plats, bland annat för att de ger en billigare och i dessa tider pålitligare energiförsörjning när infrastrukturen väl är på plats.

”Jag tror att vi får se en kulmen på kolanvändandet för energiproduktion under det här årtiondet”, säger Tim Buckley, analyschef vid Institute for Energy Economics and Financial Analysis (Ieefa) till Climate Home News.

Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska rådet, instämmer i analysen, med reservation för att kolkraften ändå kommer att spela en mycket stor roll under lång tid framöver.

– Jag är övertygad om att omställningen till förnybart kommer att gå snabbare på grund av det här. Men utsläppen av växthusgaser kommer säkerligen ändå att öka från Indien under många år.

Han pekar på att samma mönster syns på flera håll i världen. Kolkraft blir alltmer olönsam i jämförelse med förnybara energikällor, vilket gör att finansiärer drar öronen åt sig. Dessutom får allt fler länder upp ögonen för risken att vara beroende av import av fossila bränslen för att säkra sin energiförsörjning.

– Pandemin har exponerat de risker som finns med att vara beroende av resurser som måste importeras. Solen och vinden finns ju där helt fritt, när kraftverken väl är byggda. Jag har alltid trott att det i första hand blir ekonomi och realpolitik som driver omställningen till förnybart, inte klimatfrågan, säger Johan Kuylenstierna.