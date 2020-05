Allsångsmys i Stadsparken skjuts upp ett år

Initiativtagarna bakom fjolårssuccén, "Allsång i Parken", har kommit till insikt att evenemanget inte är genomförbart. Coronapandemin och dess inskränkningar sätter käppar i hjulet för 2020 men nästa år lovar de att Allsången är tillbaka.

Monica Christoffersson och Petronella Magnusson, initiativtagarna till Allsång i Parken, är fortfarande fast beslutna att allsångskvällarna ska bli en tradition. Bild: Rickard Gustafsson/Arkiv

Petronella Magnusson och Monica Christoffersson drog under 2019 i gång ett evenemang med allsångskvällar i Stadsparken. Hundratals personer vallfärdade med picknickkorgar under armen under några sommarkvällar och "Allsång i Parken" blev en succé.