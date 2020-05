Kall, blåsig och regnig helg väntar Skåne

Det ostadiga vädret fortsätter under helgen i Skåne.

– Vindbyar på uppemot 16-17 meter per sekund väntas in över land, säger Lisa Frost, meteorolog på SMHI.

Försommarvärmen dröjer ett tag till i Skåne. Bild: Hussein El-alawi Kyla, regn och blåst. Så kan helgvädret sammanfattas.