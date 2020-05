Tävling avgör vem som får måla nästa tunnel i staden

Varje år gör Helsingborgs stad om tunnlar för att öka tryggheten och sätta färg på tillvaron. Nu pågår en ny tävling om vems konstverk som ska få pryda en tunnel under Malmöleden.

Att måla eller utsmycka gång- och cykeltunnlar är ett led i Helsingborgs stads arbete med att skapa en tryggare miljö. Förra året anordnades en tävling där vem som helst fick lämna in förslag på motiv. Graffitikonstnären Christofer ”Sagie” Svedjeby korades till vinnare. I dag pryder hans naturmotiv en av tunnlarna under under Malmöleden och Oljehamnsleden, mellan Söder och Gåsebäck.