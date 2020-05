Topplistorna: The Weeknd är dubbeletta

The Weeknd toppar både album- och singellistan den här veckan. ”After hours” ligger kvar som etta på albumlistan och på singellistan återerövrar han förstaplatsen med ”Blinding lights”. Ny på singellistan är Tekashi 6ix9ine med ”Gooba” på femte plats.

Album:

1. (1) The Weeknd: ”After hours”

2. (3) Veronica Maggio: ”Fiender är tråkigt”

3. (4) Dree Low: ”Flawless 2”

4. (5) Hov1: ”Vindar på Mars”

5. (7) Dree Low: ”Flawless”

6. (6) Billie Eilish: ”When we all fall asleep, where do we go”

7. (11) Molly Sandén: ”Det bästa kanske inte hänt än”

8. (9) Dua Lipa: ”Future nostalgia”

9. (2) Drake: ”Dark Lane demo tapes”

10. (8) Ant Wan: ”724”

11. (10) Greekazo: ”Gör nu, tänk sen”

12. (14) Hov1: ”Montague”

13. (13) Lewis Capaldi: ”Divinely uninspired to a hellish extent”

14. (12) Dababy: ”Blame it on Baby”

15.(15) Avicii: ”Tim”

16. (17) Post Malone: ”Hollywood's bleeding”

17. (16) Einár: ”Första klass”

18. (18) Veronica Maggio: ”Satan i gatan”

19. (19) Hov1: ”Montague”

20. (23) Harry Styles: ”Fine line”

Singlar:

1. (2) The Weeknd: ”Blinding lights”

2. (1) Victor Leksell: ”Svag”

3. (3) Miss Li: ”Komplicerad”

4. (10) Dababy featuring Roddy Ricch: ”Rockstar”

5. (Ny) 6ix9ine: ”Gooba”

6. (4) Saint Jhn: ”Roses (Manbek remix)”

7. (6) Newkid: ”Kanske var vi rätt bra ändå”

8. (Ny) Ariana Grande och Justin Bieber: ”Stuck with u”

9. (7) Darin: ”En säng av rosor”

10. (13) Lov1: ”Sexcigg”

11. (11) The Weeknd: ”In your eyes”

12. (5) Drake: ”Toosie slide”

13. (9) Dree Low & Owen: ”Dip dip”

14. (8) The Scotts, Travis Scott & Kid Cudi: ”The scotts”

15. (12) Yasin: ”Workin”

16. (14) Miss Li: ”Lev nu dö sen”

17. (15) Tones and I: ”Dance monkey”

18. (17) Doja Cat: ”Say so”

19. (16) Megan Thee Stallion: ”Savage”

20. (18) Powfu featuring Beabadoobee: ”Death bed”

Källa: GLF