Populär loppis i Kvidinge lockade besökare

Kvidinge IF i Åstorp drar in flera tusen kronor om året på sina loppmarknader men under våren har allt ställts in på grund av pandemin. Under lördagen öppnades loppisverksamheten igen.

– Det är vår största intäktskälla och viktigt för oss, säger Krister Martinsson, ordförande i Kvidinge IF.

Under året arrangerar Kvidinge IF cirka 10 loppmarknader på hösten och 13 loppmarknader på våren och varje sommar hålls en större loppis som brukar locka mellan 500-1 500 besökare.