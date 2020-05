”Waterloo” utsedd till bästa Eurovisionlåten

Abba vann Eurovision Song Contest 1974 med låten ”Waterloo”. Den blev startskottet för deras internationella karriär och sålde i sex miljoner exemplar världen över. De brittiska tv-tittarna röstade under lördagskvällen fram ”Waterloo” till det bästa Eurovisionbidraget någonsin.

Låten var en av 19 tycken som valdes ut att tävla om utmärkelsen i BBC-programmet ”Eurovision: Come together” som leddes av Graham Norton. Den tävlade mot bland andra Conchita Wursts ”Rise like a phoenix” och Bucks Fizz ”Making your mind up”.