Svår prövning när Chiles huvudstad stängs ner

– En bra början, men vi kan inte sänka garden. Detta är en lång kamp som behöver föras dag för dag, säger hälsominister Jaime Mañalich, enligt nyhetsbyrån Efe.

Beslutet om den nya strikta nedstängningen, som började gälla under lördagen, togs sedan virusspridningen ökat kraftigt under de första veckorna i maj trots tidigare restriktioner. Invånarna i Santiago ska hålla sig hemma med undantag för absolut nödvändiga ärenden och inköp. Reglerna gäller även i städerna Alto Hospicio och Iquique i norra Chile – vilket innebär att totalt åtta miljoner chilenare, över 40 procent av befolkningen, omfattas av nedstängningen.

Drygt 14 000 poliser och militärer har satts in i huvudstadsområdet för att kontrollera så att utegångsförbudet respekteras.

Och även om de flesta alltså hittills tycks följa karantänsreglerna inträffade flera våldsbrott under natten mot lördagen, däribland minst sju mord. Det kan bland annat förklaras med skärpta konflikter mellan narkotikagäng med anledning av minskad tillgång på droger, enligt myndigheterna.

– Det som droghandelsgängen då gör för att fortsätta kunna leverera till sina nätverk är att försöka stjäla droger från andra gäng, säger Santiagos landshövding Felipe Guevara enligt Efe.

På vissa håll i huvudstaden uppstod under helgen trots allt folksamlingar, bland annat vid utomhusmarknader.

Under lördagsmorgonen syntes även fortfarande en större grupp venezuelanska familjer utanför Venezuelas ambassad i Santiago, rapporterar den chilenska tidningen La Tercera . Flera hundra venezuelaner har övernattat där under flera dagar i hopp om att få plats på eventuella flyg tillbaka till sitt hemland. Många av dem har förlorat både jobb och bostad i Chile under coronakrisen och anser sig inte ha nåt annat val än att återvända till det Venezuela som de tidigare lämnat på grund av landets djupa politiska och ekonomiska kris.