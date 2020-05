Carolina Söderholm: Konstnärerna har kniven på strupen

Fotnot. Vad säger konstnärerna själva? I projektet "Kultur under covid-19" bjuder konstnärerna och kuratorerna Lena Mattsson och Ola Åstrand in ett tiotal kulturarbetare – poeter, satirtecknare, konstnärer och musiker – som i korta mobilfilmer berättar om sitt arbete och sina tankar under denna vår, se Borås konstmuseums hemsida