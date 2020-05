Strandsatta ornitologer hemma igen

En grupp brittiska naturvårdare som strandsatts på en av världens mest avsides liggande platser har till slut kommit hem till Storbritannien, meddelar brittiska myndigheter.

De tolv personerna från brittiska Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) räddades från vulkanön Gough Island i södra Atlanten. Tidigare försök att hämta gruppen komplicerades av dåligt väder och av att länderna närmast ön i snabb takt stängde sina gränser på grund av coronaviruset.

Till slut fick gruppen resa med fartyg i tolv dagar till ön Ascension, där de hämtades av ett militärflyg.

Gough Island ligger runt 270 mil väster om Kapstaden i Sydafrika. Naturvårdarna anlände i februari för att försöka rädda utrotningshotade sjöfåglar från stora möss som har tagits dit av människor och som dödar fler än två miljoner fåglar årligen.

Gruppen planerar att återvända till Gough Island 2021.