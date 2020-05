Sverige har flest döda i covid-19 per capita

Sverige har högst antal covid-19-dödsfall per capita i Europa under de senaste sju dagarna. Detta enligt siffror från Ourworldindata.org.

De senaste sju dagarna har i genomsnitt 6,25 dödsfall i covid-19 per miljon invånare drabbat Sverige per dag. Det är den högsta siffran i Europa. Näst högst antal har Storbritannien med i snitt 5,75 dödsfall per miljon invånare per dag under samma sjudagarsperiod.

Statsepidemiolog Anders Tegnell har tidigare förklarat Sveriges relativt höga dödstal med att dödsfall i coronaviruset mäts på olika sätt runt jorden. Detta gör att situationen i Sverige kan verka värre än vad den är jämfört med andra länder.

– Vi har väldigt bra koll jämfört med i stort sett alla andra länder, sade Tegnell till TT i april.

En granskning som Ekot gjorde i april visade också att många länder inte redovisar coronarelaterade dödsfall på äldreboenden, vilket Sverige gör, utan bara de som sker på sjukhus.

Sveriges strategi att hålla skolor och de flesta restauranger och annan affärsverksamhet öppna under pandemin har mötts av kritik men har även lyfts fram som en framtida modell för Världshälsoorganisationen WHO.