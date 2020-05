Inflationsfall i Storbritannien

Konsumtionspriserna föll under april månad i Storbritannien till den lägsta nivån sedan augusti 2016. På årsbasis sjönk konsumentpriserna till 0,8 procent jämfört med 1,5 procent i mars när coronapandemin bidrog till ett prisfall samtidigt som oljepriset sjönk kraftigt. Detta betyder att man nu är långt under inflationsmålet på 2,0 procent och bedömare tror att Bank of England för första gången kan komma att sänka styrräntan så att Storbritannien får minusränta.