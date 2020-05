Allmänheten varnas för brandrök i Borlänge

En brand har brutit ut i en avfallsanläggning i Borlänge och rök driver in över centrala orten. Branden startade i hörnet av en sophög någon gång under torsdagsmorgonen. Branden är nu under kontroll.

– Vi har skiljt av den del som brinner med en brandgata genom hela sophögen. Nästa steg är att bre ut soporna eftersom det inte går att släcka en hög, då det fortfarande brinner inne i den, säger Kent Nilsson, räddningsledare vid Räddningstjänsten i Borlänge, till TT.

Ett viktigt meddelande till allmänheten (VMA) har sänts ut, där räddningsledare uppmanar alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation för att inte andas in röken.

– Först gick röken uppåt, men sedan vände vinden. I och med att det är sopor som brinner är röken ohälsosam att andas in, säger Kent Nilsson.

Runt tio personer från räddningstjänsten bekämpar branden och ungefär lika många från företaget som driver avfallsanläggningen bistår räddningstjänsten.