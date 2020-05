Så ska 60 000 tågresenärer bussas mellan Malmö och Lund

22-28 augusti blir det tågstopp mellan Malmö och Lund. Under sju dygn ska tågen ersättas med bussar när tillfälliga spår ska kopplas in mellan Arlöv och Flackarp.

Som HD och Sydsvenskan tidigare berättat byggs järnvägen mellan Malmö och Lund ut från två till fyra spår. Arbetet tar sex år och i augusti är det dags för nästa stora utmaning.

Då ska ett provisoriskt elva kilometer långt spår tas i bruk, mellan norra Arlöv och Flackarp söder om Lund. Under två år framåt ska de ordinarie spåren rivas upp och ett fem kilometer långt ”dike” grävas där de fyra nya spåren ska läggas.

Från lördag kväll till fredag kväll, 22 till 28 augusti, kommer inga tåg att gå mellan Lund och Malmö. Omkring 60 000 resenärer per dygn berörs när tågtrafiken ersätts av 80 bussar som ska köra skytteltrafik mellan Malmö och Lund.

– Vi har planerat i ett år för hur vi ska lösa detta. Hållplatser ska flyttas, skyltar ska upp och blåljusfordon ska hitta rätt. Det är mycket folk som ska röra sig i områden som de inte brukar vara i, säger Sara Persson, samordnare på Trafikverket.

Enligt henne blir den största utmaningen att undvika flaskhalsar och att få alla instanser att arbeta tillsammans.

– Förhoppningsvis kommer en del pendlare att välja andra lösningar under den här veckan. De jobbar hemifrån, samåker, cyklar eller reser på andra tider. Vi vet att cirka 30 procent brukar ”försvinna” när det blir så här, säger Anders Engzell, kommunikationsansvarig hos Skånetrafiken.

En annan utmaning kommer att bli att få resenärerna i Malmö att gå till ersättningsbussarna norr om Malmö C. Den tillfälliga hållplatsen förläggs till Utställningsgatan vid Slagthuset, inte vid kanalen där ersättningsbussar normalt avgår.

– Vi har 7 000 resenärer i timmen i rusningstid. Med bussar kan vi ta cirka 5 000 i timmen, så vi kan inte bussa samtliga, säger Anders Engzell.

– Vi informerar på samma sätt som vi gjorde inför avstängningen av E6 hösten 2018. Då blev det inte de köer många hade befarat, säger Eva Oskarsson, kommunikationsansvarig vid Trafikverket.

En busslinje kommer att gå direkt mellan Malmö C och Lund C, en kommer att stanna vid mellanstationerna Arlöv, Åkarp och Hjärup. Bussarna kommer att köra under samma tider som tågen går och man ska ha biljett. Men det går inte att köpa biljett på ersättningsbussarna.

– Dessutom kommer regionbussarna 131 och 170 att gå med tätare turer, säger Anna Lagerstedt på Skånetrafiken.

Pågatågen, Öresundstågen och SJ-tågen norrifrån kommer att vända i Lund medan Snälltåget vänder i Eslöv. Godstågen kommer att gå via Lommabanan 22-28 augusti.